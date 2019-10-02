Общество

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов

Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров. Соответствующий законопроект предложила Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает РБК. По мнению авторов инициативы, частное взыскание, напротив, более эффективно.
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Коллекторы не увидели конкурентов в частных приставах

Известия04:54

В России может появиться служба частных судебных приставов

АБН03:44

Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов

РБКвчера в 14:38

На долги россиян появились новые претенденты

Lenta.ru02:44

Частным приставам подготовили проект

Коммерсантъвчера в 18:47

В России могут появиться частные судебные приставы

Ореанда-Новостивчера в 16:25

В России может появиться новый вид выбивания долгов

Царьград03:17
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Политика

Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».
РБК 07:51
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

ТАСС 04:51
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидин, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество

Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов

Телеканал 360° 30 сентября в 09:43
Космос

В СМИ обсуждают новую дату конца света

В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru 29 сентября в 15:00
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
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Авто

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За огромный автомобиль с пробегом в 120 километров, который находится в Москве, просят 55 миллионов рублей.
Журнал Авто.ру 06:46
Финансы

За сентябрь украинская гривна укрепилась к доллару США на 4,6%

Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.
REGNUM 30 сентября в 03:19
Общество

Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться

Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Происшествия

Появилось видео последствий смертельного ДТП на Волхонском шоссе

Мобильный корреспондент Piter.tv заснял все, что осталось после страшного ДТП на Волхонском шоссе.
Piter.tv 05:04
Политика

Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной

Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Интернет

В Google Maps появился режим инкогнито

Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.
Коммерсантъ 08:08
Здоровье

Тяжелобольного жителя Кургана выписали из тюменского ФЦН и отправили домой умирать

Тяжелобольного парня выписали из Федерального центра нейрохирургии и отправили домой в Курган умирать.
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Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Энергетика

«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца

Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Происшествия

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Футбол

«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Шоу-бизнес

Маленькая дочь Игоря Николаева исполнила песню «Такси, такси»

Для праздничного поста 59-летний артист использовал видео со своей маленькой дочерью Вероникой. 8 числа девочке исполнится четыре года.
Телепрограмма вчера в 05:13
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Экономика

Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45
Происшествия

Суд арестовал напавшего на сотрудника Следственного комитета в Москве

Накануне утром, 1 октября, Григорьев напал на полковника Владислава Капустина с ножом возле здания Следственного комитета в центре Москвы.
РБК 09:04
Футбол

«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА, забив семь голов

«Зенит» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Бенфики» во втором туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.
Sport24.ru 08:59
Происшествия

Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми

В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
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Культура

Михаил Галустян станет ведущим шоу на СТС

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Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Авто

Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia

Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
Здоровье

Врачи рассказали о том, как справиться с головной болью без таблеток

Терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала про простые способы снятия головной боли в домашних условиях.
Pravda.Ru 08:01
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