Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров. Соответствующий законопроект предложила Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает РБК. По мнению авторов инициативы, частное взыскание, напротив, более эффективно.

В России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов

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