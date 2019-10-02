Общество
Gazeta.SPbВ России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов
Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров. Соответствующий законопроект предложила Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает РБК. По мнению авторов инициативы, частное взыскание, напротив, более эффективно.
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Политика
Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».
РБК 07:51
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидин, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество
Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов
Телеканал 360° 30 сентября в 09:43
Космос
В СМИ обсуждают новую дату конца света
В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru 29 сентября в 15:00
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
За огромный автомобиль с пробегом в 120 километров, который находится в Москве, просят 55 миллионов рублей.
Журнал Авто.ру 06:46
Финансы
За сентябрь украинская гривна укрепилась к доллару США на 4,6%
Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.
REGNUM 30 сентября в 03:19
Общество
Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться
Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Происшествия
Появилось видео последствий смертельного ДТП на Волхонском шоссе
Мобильный корреспондент Piter.tv заснял все, что осталось после страшного ДТП на Волхонском шоссе.
Piter.tv 05:04
Политика
Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной
Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Интернет
В Google Maps появился режим инкогнито
Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.
Коммерсантъ 08:08
Здоровье
Тяжелобольного жителя Кургана выписали из тюменского ФЦН и отправили домой умирать
Тяжелобольного парня выписали из Федерального центра нейрохирургии и отправили домой в Курган умирать.
Вслух.Ру 06:44
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Шоу-бизнес
Маленькая дочь Игоря Николаева исполнила песню «Такси, такси»
Для праздничного поста 59-летний артист использовал видео со своей маленькой дочерью Вероникой. 8 числа девочке исполнится четыре года.
Телепрограмма вчера в 05:13
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga вчера в 09:15
Экономика
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45
Происшествия
Суд арестовал напавшего на сотрудника Следственного комитета в Москве
Накануне утром, 1 октября, Григорьев напал на полковника Владислава Капустина с ножом возле здания Следственного комитета в центре Москвы.
РБК 09:04
Футбол
«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА, забив семь голов
«Зенит» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Бенфики» во втором туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.
Sport24.ru 08:59
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Культура
Михаил Галустян станет ведущим шоу на СТС
Культуромания вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia
Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
Здоровье
Врачи рассказали о том, как справиться с головной болью без таблеток
Терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала про простые способы снятия головной боли в домашних условиях.
Pravda.Ru 08:01