Экономика
REGNUMВ России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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с чего всё началось
Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 7,3%
Акции "Яндекса" на открытии Московской биржи подорожали на 7,3%, до 2075 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.
ТАСС 03:35
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Экономика
Реформу ОСАГО готовят к перезапуску
Депутаты и чиновники испугались роста цен на полисы Минфин, Центробанк и банковский комитет Госдумы договорились пересмотреть ряд параметров новой реформы ОСАГО, запуск которой ожидается в январе 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 19 октября в 06:34
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу
Предложение будет доступно при покупке квартиры в новостройке у застройщиков-партнеров Сбербанка, которые присоединятся к пилотному проекту банка и будут использовать счета эскроу.
Интерфакс 02:11
Энергетика
«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд
Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.
Коммерсантъ 18 октября в 08:45
Происшествия
Россиянка оставила сына в подъезде и исчезла
Жительница Якутска оставила своего полуторагодовалого ребенка в подъезде жилого дома и исчезла, рядом с мальчиком она оставила сумку с вещами и продуктами.
Lenta.ru 03:27
Происшествия
Столкновение трамвая и маршрутки в Петербурге попало на видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения маршрутки и трамвая на Петергофском шоссе, это Красносельский район Петербурга.
Российская газета 02:51
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera вчера в 05:15
Общество
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
РИА Новости вчера в 20:32
Гаджеты
Бюджетный ZTE Blade 20: батарея на 5000 мАч и чипсет Helio P60
ZTE оснастила Blade 20 большой батареей емкостью 5000 мАч, которая обеспечивает 2 дня автономной работы и поддерживает быструю зарядку устройством мощностью 18 Вт (9В/2А).
ГЛАС.RU 18 октября в 07:46
Политика
Путин назвал россиян милосердными и добрыми
В интервью ТАСС президент России Владимир Путин дал характеристику душевным качествам соотечественников.
Телеканал 360° вчера в 22:17
Общество
Исследование выявило отношение россиян к перестройке
Основными результатами перестройки в СССР в середине 80-х - начале 90-х годов 20-го века по мнению россиян стали хаос в управлении страной и неуверенность в будущем, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 20:12
Армия и оружие
В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25
Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.
Известия вчера в 19:36
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Общество
В Роскомнадзоре оценили опыт Китая в сфере регулирования интернета
России есть чему поучиться у Китая в сфере регулирования интернета, особенно с точки зрения технологий, заявил журналистам в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях VI Всемирной интернет конференции.
РИА Новости 02:10
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
Здоровье
Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем
Некоторые люди даже не осознают, что потребление алкоголя стало проблемой.
Волга-Медиа 19 октября в 02:08
Авто
Новосибирцу насчитали 273 тыс. рублей транспортного налога
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 00:41
Общество
В сети появились первые фотографии со свадьбы Надаля
В интернете появились первые фотографии со свадьбы второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.
Матч ТВ вчера в 16:15
Армия и оружие
Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 03:04
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов для зимы в РФ.
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия вчера в 18:08
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
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Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
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Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Технологии
В Huawei признали негативные последствия санкций США
Корпорация Huawei признала, что испытывает трудности в связи с введенными против нее санкциями США, сообщает Financial Times.
Rambler News Service вчера в 15:24
Кино
Джаред Лето пытался помешать съемкам нового «Джокера»
Джаред Лето был настолько взбешен производством нового фильма о "Джокере" с Хоакином Фениксом в главной роли, что пытался помешать съемкам.
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