Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

с чего всё началось

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

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В России каждая десятая компания планирует сократить работников

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