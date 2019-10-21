Экономика
REGNUMВ России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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с чего всё началось
Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.Известиявчера в 17:01
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