Экономика

REGNUMREGNUMВ России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
Известиявчера в 17:01

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HeadHunter предупредил о сокращениях почти в каждой десятой компании

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Коммерсантъ02:33

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Lenta.ru00:20

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URA.Ruвчера в 18:58

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

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