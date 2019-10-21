Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

с чего всё началось

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.

Происшествия Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.

Гаджеты Составлен рейтинг самых мощных смартфонов Разработчики теста Master Lu уверены, что уже к концу 2019 года 50% мест в их рейтинге достанется смартфонам, использующим технологию 5G.

Футбол Криштиану Роналду: «Ювентус» желает выиграть Лигу чемпионов Ювентус желает выиграть серию А и Лигу чемпионов. Ювентус должен мыслить масштабно. Мы постараемся выиграть все, но это будет сложно.

Политика На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.

Армия и оружие РБК узнал о еще одном сбое на военных учениях с участием Путина Во время военных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, ракеты «Калибр» взлетели не с первой попытки.

Армия и оружие В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

Общество Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма» Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.

Фигурное катание Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.

Здоровье Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.

Армия и оружие Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии Проживающие на территории Сирии курды должны быть вписаны в конституцию страны, и тогда от них перестанет исходить угроза национальной безопасности Турции.

Политика Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.

Общество Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.

Шоу-бизнес Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.

Происшествия В Новосибирске горит склад с мебелью Крупный пожар возник на мебельном складе в Дзержинском районе Новосибирска.

Общество Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.

Политика Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.

Общество В Тамбове обновились рекорды тепла Как сообщает Гисметео, в Черноземье снова обновились рекорды тепла.

Технологии Создан «живой» чехол для смартфонов Необычный чехол для смартфонов разработали французские инженеры — он выполнен из искусственной «человеческой кожи», которая реагирует на щипки, удары, поглаживания и щекотку.

Авто Названы авто с самыми проблемными АКПП Эксперты проанализировали авторынок России и назвали самые проблемные автомобили с АКПП. Специалисты не рекомендуют покупать эти машины.