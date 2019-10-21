Экономика

RT на русскомRT на русскомМинтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году. По состоянию на 1 октября численность безработных в России составила 662,2 тыс. человек.
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с чего всё началось

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.
Известиявчера в 17:01

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Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

РИА Новости06:24

Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России

RT на русском06:34

СМИ: каждая десятая российская компания планирует сокращение штата

URA.Ruвчера в 18:58

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Коммерсантъ02:33

Россиянам рассказали о планах сокращений в каждой десятой компании России

Lenta.ru00:20

Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

РБК05:11

Принятое сокращение: каждая десятая компания готовится провести увольнения

Известиявчера в 17:01
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