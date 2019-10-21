Экономика
РБКМинтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях
Специалисты HeadHunter провели исследование, опросив более 150 работодателей. О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
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с чего всё началось
Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.Известиявчера в 17:01
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