Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

с чего всё началось

Специалисты HeadHunter провели исследование, опросив более 150 работодателей. О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.

Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

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