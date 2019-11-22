Экономика

DP.RUDP.RUПоловина российских заемщиков отдают за кредиты более 50% дохода

В 2019 году половина российских заемщиков выплачивали по кредитам более 50% ежемесячного дохода, следует из данных Минэкономразвития, на которые ссылается в пятницу РБК. Как сообщает издание, в 2018 году доля заемщиков с таким показателем составляла 42%.
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с чего всё началось

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. В прошлом году к этой группе относились 42% заемщиков.
РБК22 ноября в 01:00

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В Минэкономразвития рассказали, что каждый второй заемщик в России отдает за кредиты больше половины дохода

Online47.ru03:56

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Коммерсантъ22 ноября в 02:17

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РИА Новости22 ноября в 05:58

Половина заемщиков в России отдали за кредиты большую часть дохода

Известия22 ноября в 04:53

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

Газета.Ru22 ноября в 11:26

Каждый второй заемщик в России отдал в 2019 году за кредиты больше 50% своего дохода

Эхо Москвы22 ноября в 02:30

Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода

РБК22 ноября в 01:00
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Атмосферное давление придет к среднеклиматическим значениям только к середине недели, 27 ноября, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью «Российской газете» в понедельник, 25 ноября.
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Наиболее уязвимыми перед раком стали люди с первой группой крови.
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Порошенко рассказал об обещании Джулиани

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Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

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