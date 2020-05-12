Экономика
ГлобалМСК.руВ России хотят избавиться от зарплат ниже МРОТ
В России хотят в ближайшее время избавиться от заработных плат ниже МРОТ. Министерство труда готово проработать вопрос с работодателями и профсоюзами.
Читать в источнике
Оценить217
с чего всё началось
Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.Известия11 мая в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:20, Ашберн
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге выросла в 5,5 раза
Показатель заболеваемости пневмонией в Петербурге вырос по сравнению со средним многолетним показателем.
Петербургский дневник 05:57
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Политика
Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС
Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:11
Футбол
ФИФА отменила церемонию вручения наград лучшим футболистам в 2020 году
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить проведение церемонии вручения наград ФИФА в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.
РИА Новости 04:52
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Происшествия
Суд отправил в психбольницу мужчину, зарезавшего полковника СК
Мосгорсуд в среду направил на принудительное психиатрическое лечение петербуржца Сергея Григорьева за убийство полковника СК РФ Владислава Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:08
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Список ip-адресов, с которых шли атаки, будет передан в Следственный комитет России, заявил 12 мая журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.
REGNUM вчера в 07:54
Общество
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Экономика
Минздрав поддержал повышение оплаты труда медиков
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддерживает повышение оплаты труда медработников и готов проработать этот вопрос, об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.
РИА Новости 06:42
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек
Екатеринбург, 13 мая 2020, 11:05 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки нашли новый коронавирус ещё у 135 человек.
REGNUM 04:05
Транспорт
Автоинспекция получила новый инструмент для отслеживания и задержания нарушителей
Инспекторам раздали смартфоны с установленным приложением «Карантин»: подключившись к любой дорожной камере, полицейский получает возможность прямо в потоке увидеть нарушителя и тут же остановить его машину.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество
Российские инженеры испытывают стреляющий щит
В интервью ТАСС заместитель управляющего директора «НИИ прикладной химии» (НИИПХ, входит в Ростех) по гражданской продукции, военно-техническому сотрудничеству и маркетингу Артем Муранов сообщил, что в настоящее время проводятся испытания стреляющего щита «Легион» по заказу одного из российских силовых ведомств.
Военное дело 04:53
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру вчера в 02:14
Политика
В России могут ввести дистанционное голосование на выборах
Госдума рассмотрит законопроект о возможности дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
Российская газета 06:56
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Армия и оружие
Как власти Польши спекулируют на «российской угрозе»
Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с RT отметил, что власти Польши целенаправленно запугивают граждан «российской угрозой», закрепляя в официальных документах ничем не подтверждённые сведения о якобы ведении российскими спецслужбами «гибридных войн», об организации «кибератак» и об «агрессивных планах» командования ВС РФ.
RT на русском 00:04
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26