Зарплата — не оклад Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда )" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.

с чего всё началось

В России хотят в ближайшее время избавиться от заработных плат ниже МРОТ. Министерство труда готово проработать вопрос с работодателями и профсоюзами.

В России хотят избавиться от зарплат ниже МРОТ

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