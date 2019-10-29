Экономика
Волжский.руВ России хотят изменить подход к измерению уровня бедности населения
Минэкономразвития подготовило поправки в порядок статистического измерения уровня бедности в стране. Теперь данные о благосостоянии населения Росстату предлагается рассчитывать исходя из налоговых и пенсионных отчислений граждан. При этом данные будут верифицироваться каждый год.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
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