Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

с чего всё началось

Минэкономразвития подготовило поправки в порядок статистического измерения уровня бедности в стране. Теперь данные о благосостоянии населения Росстату предлагается рассчитывать исходя из налоговых и пенсионных отчислений граждан. При этом данные будут верифицироваться каждый год.

В России хотят изменить подход к измерению уровня бедности населения

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