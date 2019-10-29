Экономика

Волжский.руВолжский.руВ России хотят изменить подход к измерению уровня бедности населения

Минэкономразвития подготовило поправки в порядок статистического измерения уровня бедности в стране. Теперь данные о благосостоянии населения Росстату предлагается рассчитывать исходя из налоговых и пенсионных отчислений граждан. При этом данные будут верифицироваться каждый год.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новостивчера в 10:58

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ruвчера в 13:24

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
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Политика

Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации

Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
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Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
РБК 19:37
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
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Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU 02:37
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Министр юстиции Японии ушёл в отставку на фоне скандала

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи подал прошение об отставке на фоне появившихся в СМИ обвинений в нарушении им и его супругой законодательства.
RT на русском 21:43
Политика

Путин прибыл из Будапешта в Калининград

Президент России Владимир Путин по завершении официального визита в Венгрию прилетел в Калининград.
Интерфакс 18:25
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Наука

Установили благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника

ToDay News Ufa вчера в 11:56
Общество

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
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В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости 19:44
Общество

Шатунов подал в суд на правообладателей песен «Ласкового мая»

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал иск в Арбитражный суд Москвы на компанию «Честная музыка», которой принадлежат права на песни коллектива.
Известия 21:07
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
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Неудаляемый троян заразил более 45 тысяч Android-устройств

Новый вид вредоносного программного обеспечения (ПО) для Android заразил более 45 тысяч устройств.
News.ru 05:09
Армия и оружие

Появилось видео ликвидации аль-Багдади

Lenta.ru 18:15
Здоровье

Рыбу, где обнаружена гаффская болезнь, поставляли в три региона

РЕН ТВ вчера в 11:12
Политика

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков

Депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, пишет телеграм-канал «Раньше всех» с ссылкой на базу данных Госдумы.
SM News 05:48
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК 22:14
Политика

Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
РЕН ТВ 20:22
Авто

Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями

Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Футбол

ФК «Уфа» проиграл ЦСКА в споре за Кубок России

Матч 1/8 финала футбольного кубкового розыгрыша прошел в Москве и закончился победой хозяев – 1:0. Старое футбольное поверье гласит: не забиваешь ты – забивают тебе.
Газета Республика Башкортостан 15:03
Экономика

ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Общество

В немецком городе запретили название «донер-кебаб»

Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Известия 10:23
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Происшествия

Бывший член КПРФ Сергей Угляница был избит в Усолье-Сибирском

Двое неизвестных избили бывшего члена КПРФ Сергея Угляницу вечером 29 октября в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главный редактор газеты «Восточно-Сибирская правда» Александр Гимельштейн.
ИрСити вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру 11:11
Технологии

Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября

Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra 28 октября в 14:53
Как работают Яндекс.Новости?
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