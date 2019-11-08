Экономика
Газета.RuВ России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства.
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с чего всё началось
Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.Ведомости03:07
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Экономика
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МИД КНДР рассказал об отсутствии прогресса в отношениях с США
Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су рассказал об отношениях страны с США после сорванных переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
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Авторы проекта планируют в ближайшее время наладить производство «воздушной» водки по всей стране, чтобы как можно больше сократить содержание углеродных выбросов в атмосфере.
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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
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StarHit.ru вчера в 22:00
Происшествия
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Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
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У Шестуна нашли новое имущество
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Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой
Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
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Происшествия
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
Футбол
Новиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 11:11
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«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть
В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
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Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
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Общество
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Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 01:00
Футбол
Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды.
Pravda.Ru 09:22
Политика
Путин и президент Казахстана встретились в Омске
В работе проходящего в Омске XVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана приняли участие президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 7 ноября сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 13:58
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
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Миллениалам предсказали раннюю смерть
Ранее сообщалось, что ученые Университета Дьюка выяснили, что среди представителей поколения Х и миллениалов ожидается снижение продолжительности жизни и увеличения риска преждевременной смерти.
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КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению
В Китае заявили, что страна не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями.
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Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
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«Вояджер 2» покинул Солнечную систему
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Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии
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Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42