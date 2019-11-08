Экономика
Газета.RuВ России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства.
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с чего всё началось
Как следует из постановления, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа.RT на русском09:29
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Религия
РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха
Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.
RT на русском 09:23
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Футбол
Стржалковский подал в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»
Стржалковский был избран главой ВФСО "Динамо" осенью 2016 года.
РИА Новости 09:48
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Политика
Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений
Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
ТАСС 11:21
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
Общество
Потанин победил в споре с бывшей женой на £6 млрд
По данным Daily Mail, Наталья Потанина добивалась взыскания с экс-мужа £5,8 млрд (примерно $7,43 млрд).
РБК 09:29
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы в Китае
Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае.
Газета.Ru 06:01
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform вчера в 14:32
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат вчера в 11:34
Политика
Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Футбол
Александр Глеб: «Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»
Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год, — признался Глеб в интервью Youtube-каналу «Красава».
Спорт-Экспресс 12:05
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Футбол
Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
ТАСС 07:06
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Общество
У Шестуна нашли новое имущество
Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21