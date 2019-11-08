с чего всё началось

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства.

Религия РПЦ прекратит поминовение Александрийского патриарха Признание Александрийским патриархом неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом.

Общество Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.

Общество Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Политика Трамп может посетить Парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Политика Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.

Общество Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фигурное катание Щербакова лидирует после короткой программы в Китае Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае.

Политика Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.

Политика Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Футбол Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.

Армия и оружие Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.