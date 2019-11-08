Правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, что должно сказаться и на плате конечных потребителей.

с чего всё началось

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства.

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

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