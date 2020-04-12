Энергетика
РИА Новости КрымВ России хотят отказаться от дешевого импортного топлива
В России предложили до осени ограничить зарубежные поставки бензина, с таким предложением выступило Минэнерго и вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, пишут РИА Новости.
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Вице-премьер Борисов предложил отказаться от дешевого импортного бензина
Политическая Экспертиза03:01
Власти планируют ограничить импорт бензина в интересах российского производителя
Экономика сегодня03:00
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Газета.Ru 03:36
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Общество
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Сегодня, 12 апреля, запланирован рейс из Сеула во Владивосток, который должен вернуть российских граждан на родину, однако самолет еще не вылетел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».
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РИА Новости вчера в 21:42
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Ещё два случая заражения коронавирусом выявили в Крыму
В Крыму зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
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Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости вчера в 19:05
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Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
В Краснодарском крае продлили режим карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим карантина до 18 апреля.
Южный автомобиль 10 апреля в 11:11
Происшествия
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Газета.Ru 02:51
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Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Думаю, что в такой трудный период этот сериал вызовет чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.
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Объяснена опасность коронавируса для курильщиков
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