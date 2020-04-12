В России предложили до осени ограничить зарубежные поставки бензина, с таким предложением выступило Минэнерго и вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, пишут РИА Новости.

В России хотят отказаться от дешевого импортного топлива

Общество В России за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом За сутки в РФ умерли 13 пациентов с коронавирусом, общее число выросло до 76, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,1K

Общество Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило две тысячи Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,6 млн.

Общество Гидрометцентр предупреждает об аномально холодной погоде в регионах Температура ниже климатической нормы ожидает ряд российских регионов на следующей неделе, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 39

Общество В России выявили 2186 новых случаев коронавируса В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.

Происшествия В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы совершили побег из медучреждения и объявлены в розыск, сообщает ГУМВД региона. 256

Общество В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter. 32

Общество Вылет россиян из Сеула во Владивосток задерживается Сегодня, 12 апреля, запланирован рейс из Сеула во Владивосток, который должен вернуть российских граждан на родину, однако самолет еще не вылетел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА «Новости».

Общество Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. 15

Общество В Краснодарском крае продлили режим карантина Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил в регионе режим карантина до 18 апреля. 755

Происшествия Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко. 6

Религия Православные христиане встречают Вербное воскресенье Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. 51

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