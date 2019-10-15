Экономика

Областная газетаОбластная газетаВ России хотят отменить «банковский роуминг» за переводы по стране

В России хотят отменить "банковский роуминг" за переводы по стране. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Документ был разработан в Правительстве РФ, речь в нём идёт о межрегиональных денежных переводах внутри одного банка.
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AmurMedia.ru14 октября в 01:15

В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за «банковский роуминг»

Российская газета15 октября в 05:52
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У Сергея Жигунова отняли квартиру за долги

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В России упростили взыскание долгов с дачников

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Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
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Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
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Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

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Астрономы нашли противовращающиеся диски у сверхмассивной черной дыры

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