В России хотят отменить "банковский роуминг" за переводы по стране. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Документ был разработан в Правительстве РФ, речь в нём идёт о межрегиональных денежных переводах внутри одного банка.

В России хотят отменить «банковский роуминг» за переводы по стране

Кино «Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.

Политика Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".

Происшествия Пропавшую после продажи машины екатеринбурженку нашли мертвой Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.

Политика МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.

Шоу-бизнес Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.

Политика Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Шоу-бизнес У Сергея Жигунова отняли квартиру за долги У звезды сериала «Моя прекрасная няня» отобрали московскую квартиру за долги. Задолженность артиста перед банком составила 38 млн рублей.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Происшествия Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.

Экономика Минтранс предложил компенсации авиакомпаниям за керосин Окончательной суммы компенсации авиакомпаниям из-за роста стоимости керосина пока нет, Минтранс РФ предлагает компенсировать 23,5 миллиарда рублей, эта сумма может увеличиться, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.

Происшествия Сотрудник ФБК Шаведдинов сообщил о втором за неделю задержании Руслан Шаведдинов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил о задержании на своей странице в Twitter.

Политика Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».

Общество Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.

Происшествия Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Происшествия СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100 Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.

Политика Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.

Футбол Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА 30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).