Экономика
Областная газетаВ России хотят отменить «банковский роуминг» за переводы по стране
В России хотят отменить "банковский роуминг" за переводы по стране. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Документ был разработан в Правительстве РФ, речь в нём идёт о межрегиональных денежных переводах внутри одного банка.
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Трансфертные войны-2024: за премьерские амбиции Медведев наказал Грефа рублем, точнее, миллиардами
Ваши новости13 октября в 21:01
Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны
SakhalinMedia.ru14 октября в 01:15
Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны
AmurMedia.ru14 октября в 01:15
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Российская газета15 октября в 05:52
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Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
РИА Новости 15 октября в 16:55
Политика
Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Известия вчера в 12:51
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Происшествия
Пропавшую после продажи машины екатеринбурженку нашли мертвой
Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Петербургский дневник 15 октября в 06:39
Происшествия
В США сын голливудского актера был застрелен после убийства матери
Аргументы и Факты 01:28
Политика
МИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов
В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом.
РБК 04:19
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Шоу-бизнес
У Сергея Жигунова отняли квартиру за долги
У звезды сериала «Моя прекрасная няня» отобрали московскую квартиру за долги. Задолженность артиста перед банком составила 38 млн рублей.
RuNews24.ru 05:57
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Экономика
Минтранс предложил компенсации авиакомпаниям за керосин
Окончательной суммы компенсации авиакомпаниям из-за роста стоимости керосина пока нет, Минтранс РФ предлагает компенсировать 23,5 миллиарда рублей, эта сумма может увеличиться, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
РИА Новости 06:03
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Происшествия
Сотрудник ФБК Шаведдинов сообщил о втором за неделю задержании
Руслан Шаведдинов, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил о задержании на своей странице в Twitter.
РБК 06:11
Политика
Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин на предстоящих переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию в Сирии на фоне турецкой военной операции «Источник мира».
РБК 06:00
Общество
Telegram предложил инвесторам вернуть 77% вложений в ICO компании
Telegram предложил инвесторам своего ICO (первичное размещение активов) согласиться на новый запуск криптовалюты Gram до 30 апреля или выдать обратно 77% вложенных денег, сообщил The Bell со ссылкой на письмо инвесторам от Telegram.
Коммерсантъ 05:01
Происшествия
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Политика
Верховная рада приняла закон о награде для обличителей коррупционеров
Согласно закону, обличитель коррупции имеет право на вознаграждение в размере 10% от размера взятки или причинённого коррупцией ущерба, но не более 3 тыс. минимальных прожиточных минимумов, что на данный момент составляет около 12,5 млн гривен или $504 тыс.
REGNUM 05:10
Футбол
Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА
30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
Чемпионат 05:34
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
Sport24.ru вчера в 15:09
Политика
Лукашенко назвал Россию своей идеологией, которую невозможно «выбить»
Как заявил Лукашенко, Россия - это идеология, которую из него «не выбить».
ТК Звезда 05:52
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 15 октября в 05:17