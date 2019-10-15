Экономика
Вести.RuВ России планируют отменить «банковский роуминг»
Банковский роуминг останется в прошлом. То есть планируется отменить комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
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Трансфертные войны-2024: за премьерские амбиции Медведев наказал Грефа рублем, точнее, миллиардами
Ваши новости13 октября в 21:01
Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны
SakhalinMedia.ru14 октября в 01:15
Р. Гольдштейн: Комиссии внутри банка – такой же анахронизм, как роуминг внутри страны
AmurMedia.ru14 октября в 01:15
В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Российская газета15 октября в 05:52
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Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
ТК Звезда вчера в 03:36
Армия и оружие
В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии
Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
РИА Новости 15 октября в 19:36
Происшествия
В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100
Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".
Газета.Ru 04:36
Экономика
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
Lenta.ru 04:26
Авто
Опубликованы снимки Nissan X-Trail нового поколения
В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленного внедорожника Nissan X-Trail.
Rusargument 01:42
Экономика
ЦБ предложил блокировать счета до решения суда
Предлагается блокировать банковские счета и операции с имуществом граждан, контролирующих финансовые организации до решения судов о взыскании убытков.
Известия 03:03
Общество
Только 1 из 100 тюльпанов, купленных на рынке в Амстердаме, зацветает
Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.
Planet Today 03:19
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Единоборства
Американский боксер умер после нокаута в андеркарде боя Усика
Патрик Дэй скончался после нокаута в бою с Чарльзом Конвеллом. Об этом сообщается на официальном сайте WBC.
Vprognoze.ru 04:21
Политика
Москва намерена признать граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка
Проект предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 331 закона о гражданстве РФ.
ИА Новороссия 04:46
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога.
REGNUM 03:03
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
Lenta.ru 03:32
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина
На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:20
Происшествия
В Петербурге двое мужчин изнасиловали иностранца, пишут СМИ
Двое мужчин напали на молодого человека и оттащили к заброшенным зданиям, где и изнасиловали. После обращения студента проводится проверка.
РИА Новости 04:30
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Футбол
Тедеско высказался о травмах игроков «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал количество травм у игроков команды.
Газета.Ru 03:50
Происшествия
Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Lenta.ru 04:07
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев провели дуэль взглядов перед боем.
Спорт-Экспресс 04:02
Политика
В Сербии рассказали о проблемах со строительством «Турецкого потока»
На территории Сербии ведется строительство соединительного газопровода от границы с Болгарией до Венгрии, по нему, как планируется, пойдет газ из "Турецкого потока".
Вестник Кавказа 15 октября в 08:21
Экономика
«Волшебную технологию будущего» в США спасут только огромные деньги
За нынешний год число работающих буровых снизилось на 20%: сейчас в США на нефть работает 712 буровых по сравнению с 885 в конце прошлого года, когда их число находилось на локальном максимуме.
РИА Новости 01:00
Футбол
Караваев: тренер подскажет, как правильно сыграть против Шомуродова
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об ощущениях от дебюта за сборную России и поделился ожиданиями от очередного матча РПЛ с «Ростовом».
Чемпионат 04:36
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Политика
Макей: Венцом интеграции РФ и РБ станет создание единого Центробанка
По словам главы МИД Беларуси, сегодня перед странами стоят другие задачи Венцом экономической интеграции России и Беларуси станет создание единого Центрального банка, в связи с этим пока нет смысла говорить об этом.
Союзное Вече 04:43
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru вчера в 08:04
Общество
Telegram отложил запуск криптовалюты
Компания Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов.
Lenta.ru 03:59