В России хотят отменить "банковский роуминг" за переводы по стране. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Документ был разработан в Правительстве РФ, речь в нём идёт о межрегиональных денежных переводах внутри одного банка.

В России хотят отменить «банковский роуминг» за переводы по стране

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