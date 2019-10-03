Экономика
News.ruВ России хотят поднять минимальную цену на водку
Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за 0,5 л. Сейчас такая бутылка стоит от 215 рублей. Мы будем предлагать 230, решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым], — сказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
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