Минфин может предложить повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за 0,5 л. Сейчас такая бутылка стоит от 215 рублей. Мы будем предлагать 230, решение будет за Антоном Германовичем [Силуановым], — сказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

В России хотят поднять минимальную цену на водку

Политика Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Происшествия Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12 Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Армия и оружие Индия призналась в случайном уничтожении своего Ми-17 Индия случайно сбила собственный вертолет Ми-17 ракетой в конце февраля 2019 года, тем самым совершив «большую ошибку», заявил в ходе пресс-конференции командующий Военно-воздушными силами страны Кумар Сингх Бхадаурия.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Авто Московская компания разработает тюнинговый Aurus Senat Московское тюнинг-ателье из Khann занимается разработкой аэродинамического обвеса для премиального отечественного седана Aurus Senat.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Шоу-бизнес Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.

Общество Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном Как призналась Джоли на предыдущей премьере того же фильма — в Лос-Анджелесе, состоявшейся на днях, она очень надеялась, но не была уверена, что Мэддокс прилетит к ней в Японию.

Политика Посольство США пока не вернуло документы российским дипломатам Паспорт был возвращен пока только одному дипломату - руководителю секретариата министра иностранных дел Сергею Бутину.

Общество Московское метро отсудило ₽55 тыс. у организаторов акции 27 июля Коптевский суд Москвы удовлетворил иск Московского метрополитена к Алексею Навальному и другим организаторам несогласованной протестной акции 27 июля на сумму порядка 55 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Политика Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Шоу-бизнес Обнаружен способ вылечить Заворотнюк от рака за месяц Обнаружен способ вылечить Заворотнюк от рака за месяц Свою помощь актрисе готов оказать целитель из Красноярска.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Единоборства Емельяненко и Кокляев подрались в баре Москвы В одном из баров, расположенных в центральной части столицы РФ, друг с другом подрались Михаил Кокляев - российский пауэрлифтер, и Александр Емельяненко - боец MMA.

Общество Матвиенко предложила ввести налог на самозанятых по всей России Совет Федерации предложил распространить налог на самозанятых на всю Россию уже с 2020 года, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.