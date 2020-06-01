Общество
Деловое.ТВВ России хотят полностью запретить биткоин
Финансовые потери оцениваются в пределах двух миллиардов евро в год. Власти России намерены запретить в стране весь оборот и майнинг криптовалют, которые были выпущены не под внутренним регулированием.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.Коммерсантъвчера в 11:31
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Политика
Трамп позвал на саммит G7 Россию
Президент США Дональд Трамп решил расширить саммит "большой семерки" еще четырьмя странами, включая Россию.
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Здоровье
В Красноярске готовят дополнительные койки для больных Сovid-19
В больницах Красноярска заканчивается резервный фонд, предназначенный для больных коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 09:20
Общество
Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Известия 17:21
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Происшествия
В Иркутской области зарегистрировано три лесных пожара
Телеинформ 30 мая в 22:51
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
РЕН ТВ 16:18
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости 05:24
Энергетика
США побили все рекорды ввоза золота
Оценить масштабы перемещения золота позволила статистика по экспорту и импорту, а также комментарии ведущих игроков ведущих компаний по транспортировке и доставке драгоценных металлов.
Expert.ru 11:49
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
Общество
На Камчатке коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков
Коронавирус подтвержден у 29 вахтовиков горно-обогатительного комбината (ГОК) "Аметистовое", входящего в группу компаний "Золото Камчатки".
ТАСС 21:55
Технологии
Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia
Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад.
Игромания.ру 08:23
Шоу-бизнес
Продюсер Дробыш рассказал о «поющих любовниках олигархов»
ФАН вчера в 18:40
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Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора
Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
REGNUM 13:58
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
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Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.
Вокруг ТВ 19:24
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«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
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Бывшего прокурора Читы обвинили в изнасиловании любовницы
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Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
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В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса
В России стартовала программа льготного кредитования бизнеса и некоммерческих организаций.
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Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
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Глеб Никитин назвал причину скачка СOVID-заражений
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможную причину увеличения числа новых СOVID-заражений.
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