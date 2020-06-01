Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России хотят полностью запретить биткоин

Финансовые потери оцениваются в пределах двух миллиардов евро в год. Власти России намерены запретить в стране весь оборот и майнинг криптовалют, которые были выпущены не под внутренним регулированием.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах
» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.
Коммерсантъвчера в 11:31

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Депутаты хотят полностью запретить биткоин

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Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Коммерсантъвчера в 17:01
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Общество

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Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
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Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
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Политика

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Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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В Нью-Йорке ввели комендантский час

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