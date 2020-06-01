с чего всё началось

Финансовые потери оцениваются в пределах двух миллиардов евро в год. Власти России намерены запретить в стране весь оборот и майнинг криптовалют, которые были выпущены не под внутренним регулированием.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 280

Политика Путин уволил четырех генералов Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов. 83

Энергетика США побили все рекорды ввоза золота Оценить масштабы перемещения золота позволила статистика по экспорту и импорту, а также комментарии ведущих игроков ведущих компаний по транспортировке и доставке драгоценных металлов. 1

Происшествия Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством. 210

Технологии Глава Take Two: Google переборщила с обещаниями о Stadia Руководитель Take-Two Штраус Зельник на инвестиционной конференции в США заявил, что Google переборщила с обещаниями касательно Stadia — она также не смогла расширить аудиторию игроков настолько, насколько обещала около года назад. 2

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 413

Политика Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства. 233

Общество В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля. 7

Шоу-бизнес Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году.