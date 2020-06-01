с чего всё началось

Финансовые потери оцениваются в пределах двух миллиардов евро в год. Власти России намерены запретить в стране весь оборот и майнинг криптовалют, которые были выпущены не под внутренним регулированием.

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 1K

Общество В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. 157

Общество В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 92

Общество Известно, кого оштрафуют за отказ от вакцинации Для граждан наказание за отказ от вакцинации может составлять от 5 до 7 тысяч рублей, до 10 тысяч – для должностных лиц. 10K

Общество В Удмуртии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом Ижевск, 1 июня 2020, 10:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. 45

Общество В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке. 86

Политика Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.

Общество МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7. 36

Общество Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). 17

Гаджеты Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50 Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+. 2

Игры О возможном анонсе игры Call of Duty: Black Ops Cold War Во главе разработки стоит компания Treyarch, полтора года назад выпустившая Black Ops 4. Сюжетная линия в игре будет протекать во время событий Холодной войны, где эпицентром всего происходящего будут боевые действия во Вьетнаме.

Политика Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за того, что глава компании Марк Цукерберг отказался удалять записи президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе. 1

Кино Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable. 19

Фигурное катание Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезоне Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из прыжков войдут в её программу. Спортсменка выступила в эфире инстаграма.

Технологии Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. 9

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук поделилась снимком подросшей дочери Юлия Ковальчук в честь дня защиты детей решилась на публикацию, которой не было даже тогда, когда она с мужем – артистом Алексеем Чумаковым – отмечали промежуточный день рождения дочери, которой исполнилось два с половиной года.