Экономика
Деловое.ТВВ России хотят полностью запретить биткоин
Финансовые потери оцениваются в пределах двух миллиардов евро в год. Власти России намерены запретить в стране весь оборот и майнинг криптовалют, которые были выпущены не под внутренним регулированием.
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с чего всё началось
В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах» ко второму чтению, вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.Коммерсантъ31 мая в 11:31
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Криптовалюты вне закона. Какими потерями обернется России запрет этой индустрии?
Телеканал 360°вчера в 14:46
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Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Известия вчера в 22:08
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета вчера в 04:45
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
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СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»
Metaratings вчера в 10:20
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 31 мая в 02:05
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Общество
Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня
Салоны красоты, сауны и бани смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 01:25
Политика
Кадыров призвал ООН наказать США
Рамблер 01:37
Общество
Известно, кого оштрафуют за отказ от вакцинации
Для граждан наказание за отказ от вакцинации может составлять от 5 до 7 тысяч рублей, до 10 тысяч – для должностных лиц.
Deita.ru 30 мая в 16:15
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девочки
ИА Красная Весна вчера в 13:41
Общество
В Удмуртии выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 1 июня 2020, 10:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июня выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:22
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Космос
Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ вчера в 19:58
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
Игры
О возможном анонсе игры Call of Duty: Black Ops Cold War
Во главе разработки стоит компания Treyarch, полтора года назад выпустившая Black Ops 4. Сюжетная линия в игре будет протекать во время событий Холодной войны, где эпицентром всего происходящего будут боевые действия во Вьетнаме.
SM News вчера в 02:55
Политика
Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа
Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за того, что глава компании Марк Цукерберг отказался удалять записи президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе.
Lenta.ru вчера в 18:32
Кино
Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром
Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
Газета.Ru вчера в 03:41
Происшествия
Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
RT на русском 01:31
Фигурное катание
Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезоне
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из прыжков войдут в её программу. Спортсменка выступила в эфире инстаграма.
ГЛАС.RU вчера в 13:30
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась снимком подросшей дочери
Юлия Ковальчук в честь дня защиты детей решилась на публикацию, которой не было даже тогда, когда она с мужем – артистом Алексеем Чумаковым – отмечали промежуточный день рождения дочери, которой исполнилось два с половиной года.
7Дней.ру вчера в 19:00
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44