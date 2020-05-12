Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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с чего всё началось

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.
Известия11 мая в 17:01

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Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Lenta.ruвчера в 09:23

Дело окладное: из зарплатного минимума хотят исключить допвыплаты

Известия11 мая в 17:01

«Известия»: из МРОТ предложили исключить допвыплаты

ТАСС11 мая в 18:59

Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ

Телеканал 360°11 мая в 18:51

В России предложили повысить размер минимального оклада

URA.Ru11 мая в 18:16

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

РЕН ТВ11 мая в 17:14

«Известия»: из МРОТ могут исключить допвыплаты

Газета.Ru11 мая в 19:55
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Экономика

Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса

Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Наука

Подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2 найдено

ToDay News Ufa вчера в 09:27
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Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

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Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
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Происшествия

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Политика

Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 11 мая в 10:04
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Политика

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции

В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
9111.ru вчера в 06:51
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
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Технологии

YouTube Music вскоре заменит собой сервис Google Play Music

Google откажется от сервиса Google Play Music и предложит всем его пользователям перейти на YouTube Music.
RuNews24.ru 02:33
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
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Кино

Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»

По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,5K
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings вчера в 13:41
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Игры

Герой Арнольда Шварценеггера появится в Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на ПК и PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 62 балла из 100 от прессы и 5,7 балла из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:55
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Происшествия

В финно-угорском этнопарке медведь задрал двух лосей

Комиинформ вчера в 09:16
Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
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Биатлон

Владимир Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об отношении к внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой могут избрать нового главу организации.
Чемпионат 02:20
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС вчера в 05:24
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Футбол

«Милан» заинтересовался игроком «Зенита» Дзюбой

Итальянская команда «Милан» рассматривает возможность приобретения нападающего Сборной России и петербургского футбольного клуба «Зенита» Артема Дзюбы.
Мойка78 вчера в 23:50
Общество

Главврач назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

Известия 01:50
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Общество

ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.
Ведомости 01:48
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек

"В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 00:48
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах

Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
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Происшествия

ГИТ выявила виновников гибели рабочего АО «Управление отходами»

Государственная инспекция труда определила виновников гибели рабочего оператора шредера саратовского филиала АО "Управление отходами".
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