Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.

с чего всё началось

В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ. Это позволит избежать ситуации, когда работодатели "добивают" нужный уровень за счет премий - к примеру, если заработок складывается из 7 тысяч рублей и 5 тысяч премии, оклад придется увеличить до 12 тысяч.

В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ

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