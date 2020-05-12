Экономика
РЕН ТВВ России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ
В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ. Это позволит избежать ситуации, когда работодатели "добивают" нужный уровень за счет премий - к примеру, если заработок складывается из 7 тысяч рублей и 5 тысяч премии, оклад придется увеличить до 12 тысяч.
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с чего всё началось
Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов.Известия11 мая в 17:01
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Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
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В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса
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Происшествия
В Петербурге от COVID-19 скончался первый полицейский
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 10:53 — REGNUM В Санкт-Петербурге умер от двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, подполковник полиции, начальник 16-го отдела полиции УМВД России по Василеостровскому району Руслан Анисимов.
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Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
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Общество
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Потерпевший поражение на турнире UFC 249 Тони Фергюсон заметил комментарий о себе Конора Макгрегора.
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами
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Общество
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РБК вчера в 05:00
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Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Компания выпустила официальный SDK сегодня, а обновленные образы с операционной системой стали доступны для разработчиков на портале MSDN.
3DNews 02:25
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В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
РИА Новости вчера в 18:27
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Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
Врачи с тревогой ожидают того, как будет развиваться в России ситуация с COVID-19 после майских праздников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление доктора медицинских наук Татьяны Шаповаленко в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1».
Моя Москва.онлайн 03:10
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REGNUM 10 мая в 04:28
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 85 человек
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За сутки в РФ зарегистрировано 10 тысяч новых случаев коронавируса
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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Что касается летальных исходов, то за прошедшие сутки умерло два человека: 82-летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее заболевание) и 66-летняя пациентка (ковидная пневмония).
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РИА Новости 04:03
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Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387
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Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле почти вдвое
По всем кредитам физическим лицам в целом уровень одобрения кредитов снизился в 1,6 и 1,9 раза.
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