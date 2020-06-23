Финансы

ФедералПрессФедералПрессМинтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии

Минтруд подготовил проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года, в нем продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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Заморозка страховых взносов на накопительную пенсию будет продлена

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