Финансы
ФедералПрессМинтруд решил продлить заморозку накопительной части пенсии
Минтруд подготовил проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года, в нем продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Общество
В Минтруде разъяснили порядок оплаты за работу 24 июня
В связи с проведением Парада Победы среда, 24 июня, объявлена в России нерабочим днем.
Комсомольская правда 03:44
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Газета.Ru 04:08
Футбол
Гендиректор «Уфы»: никто ничего не скрывал, мы поступили по закону
Провели повторное тестирование, все остальные здоровы, у этого человека положительный. Мы все органы уведомили, поступили согласно закону.
Чемпионат 05:39
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Общество
В Москве заработают фитнес-клубы и кафе
Со вторника, 23 июня, Москва переходит к новому этапу снятия ограничений: работу возобновят фитнес-клубы, бассейны, детские сады и рестораны.
Известия вчера в 17:58
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости 21 июня в 15:11
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Космос
Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную
Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
Профиль 05:15
Здоровье
Таблетки для лечения коронавируса поступят в Ивановскую область 1 июля
Первая партия лекарства «Авифавир» для лечения больных, зараженных коронавирусом, поступит в Ивановскую область 1 июля.
Частник.Ru 04:41
Политика
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
РИА Новости вчера в 05:18
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По данным следствия, отец "в воспитательных целях" несколько раз ударил ремнем своего сына, надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее.
Интерфакс 04:08
Политика
Болтон: Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России
Бывший советник Дональда Трампа по вопрсам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге рассказал, что бывший глава Белого дома Барак Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России.
Свободная Пресса 05:12
Общество
Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27
Политика
Россия и США проведут переговоры по контролю над вооружениями
В Вене 22 июня стартуют переговоры России и США, посвященные контролю над вооружениями.
Парламентская газета вчера в 02:42
Авто
В России за полгода стоимость автомобилей выросла на 3–7%
Новые автомобили в России продолжают дорожать: с начала года по середину июня их стоимость выросла в среднем на 3 – 7%, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня вчера в 01:28
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания вчера в 02:14
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Наука
Найден биомаркер продолжительности жизни
Найден биомаркер продолжительности жизни.
Evo-rus.com 21 июня в 22:37
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Политика
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
Политика
Радаев о криках коммунистов в думе: Бред этот слушать не собираюсь
Губернатор Валерий Радаев заявил, что он и находящаяся в зале «половина состава правительства» не намерены слушать спорные высказывания некоторых депутатов.
Четвертая Власть 03:18
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Политика
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
Общество
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Экономика
«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей
Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китай по решению «Газпрома» стал «Стройтранснефтегаз», сообщает РБК.
Коммерсантъ 02:59