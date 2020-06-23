Финансы
ФАНВ России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии
Министерство труда и соцзащиты подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на следующий год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которому может быть продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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RT на русском 04:08
Экономика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль постепенно изучает содержание книги экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона, однако призывает не переоценивать ее значение и достоверность, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Мишустин потребовал вовремя выплачивать зарплаты в условиях пандемии
Малые и средние предприятия сферы здравоохранения сократили выплаты в марте — на 38%, в апреле — на 14%, а в мае — на 30%.
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Хайтек+ вчера в 11:14
Общество
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Политика
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Гражданин США Пол Уилан, бывший морской пехотинец, осужденный на 16 лет за шпионаж в России, решил не обжаловать приговор.
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Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
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Общество
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50