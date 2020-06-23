Финансы
ФАНВ России хотят продлить заморозку накопительной части пенсии
Министерство труда и соцзащиты подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на следующий год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которому может быть продлен мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии.
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Российская газета 08:35
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Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Экономика
Вице-премьер Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей как «слишком маленькую».
Адыгея Сегодня 02:49
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
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Lenta.ru 05:38
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Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире
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Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
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В Самаре устроят «Рок на Волге» с «Би-2» и группой «Сплин»
Организаторы фестиваля "Рок над Волгой", отмененного в этом году из-за коронавируса, приняли решение провести трехчасовой онлайн-концерт под названием "Рок на Волге".
SamRU.ru 07:28
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Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением адвокатов, участвующих в деле российского актера Михаила Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы.
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Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
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Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
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Известия 05:32