Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию

Планируется, что в 2021 году россияне начнут платить по единому тарифу за электроэнергию. В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.
Известия04 марта в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт сравнил адресную поддержку и выравнивание энерготарифов

РИА Новости05 марта в 03:39

Цены на электроэнергию во всех регионах могут выровнять

Телеканал 360°04 марта в 18:33

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

РБК04 марта в 20:57

«Известия»: единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

ТАСС04 марта в 19:25

В регионах РФ пересмотрят цены на электроэнергию

URA.Ru04 марта в 19:21

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Коммерсантъ04 марта в 21:55

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Известия04 марта в 16:01
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Спорт

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
РИА Новости 05 марта в 11:21
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Плюс один +1 05 марта в 07:02
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Общество

Дмитрий Тарасов требует пятикратного уменьшения алиментов на дочь

МК-Спорт 05:34
Здоровье

Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок

Регламент обязательной перепроверки Минздрав поручил разработать Национальному медицинскому центру имени Дмитрия Рогачева.
Эхо Москвы вчера в 00:30
Здоровье

Познер высказался об опасности коронавируса

Вспышка коронавируса в мире является «самой настоящей пандемией», считает телеведущий Владимир Познер.
Взгляд.ру 04:39
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня в 14:00 температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
RT на русском 07:59
Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 06:41
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 05 марта в 13:07
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Общество

Власти рассказали о состоянии липчан с коронавирусом

Заболевшие коронавирусом липчане чувствуют себя нормально. Их уже изолировали в инфекционные боксы.
Телеканал 360° 08:11
Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 05:32
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку клиентских карт

Альфа-банк начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил данные о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК 05:44
Политика

США начали отслеживать активность Кадырова на Ближнем Востоке

Внимание американского Госдепартамента США на активность Кадырова в странах Ближнего Востока обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.
Daily Storm 06:55
Политика

Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 05:52
Киберспорт

На днях Comanche выйдет в ранний доступ Steam

Издательство THQ Nordic объявило, что мультиплеерный вертолётный шутер Comanche выйдет в ранний доступ Steam 12 марта.
Игромания.ру 07:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
АиФ Дагестан 05:47
Армия и оружие

Сирия сбила редчайший и самый дорогой турецкий беспилотник, существовавший в единственном экземляре

Avia.pro вчера в 08:56
Хоккей

«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф

Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Новосибирские новости 00:19
Экономика

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
РБК 04:58
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Газета.Ru 05:44
Транспорт

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:10
Армия и оружие

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

Военное дело вчера в 14:01
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Газета.Ru 05:15
Происшествия

В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве

По данным СМИ, накануне, 6 марта, в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.
Интерфакс вчера в 10:34
Игры

Стали известны системные требования Doom Eternal

7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
REGNUM 05:48
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой продолжает писать письма покойной маме

Экспресс газета 03:40
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