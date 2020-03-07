Экономика
Деловое.ТВВ России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию
Планируется, что в 2021 году россияне начнут платить по единому тарифу за электроэнергию. В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Читать в источнике
Оценить722
с чего всё началось
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.Известия04 марта в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Здоровье
Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок
Регламент обязательной перепроверки Минздрав поручил разработать Национальному медицинскому центру имени Дмитрия Рогачева.
Здоровье
Познер высказался об опасности коронавируса
Вспышка коронавируса в мире является «самой настоящей пандемией», считает телеведущий Владимир Познер.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня в 14:00 температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Общество
Власти рассказали о состоянии липчан с коронавирусом
Заболевшие коронавирусом липчане чувствуют себя нормально. Их уже изолировали в инфекционные боксы.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Общество
Альфа-банк объяснил блокировку клиентских карт
Альфа-банк начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил данные о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Политика
США начали отслеживать активность Кадырова на Ближнем Востоке
Внимание американского Госдепартамента США на активность Кадырова в странах Ближнего Востока обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.
Политика
Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Киберспорт
На днях Comanche выйдет в ранний доступ Steam
Издательство THQ Nordic объявило, что мультиплеерный вертолётный шутер Comanche выйдет в ранний доступ Steam 12 марта.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
Армия и оружие
Сирия сбила редчайший и самый дорогой турецкий беспилотник, существовавший в единственном экземляре
Хоккей
«Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» в плей-офф
Хоккейная «Сибирь» в третьем матче четвертьфинала Восточной конференции в пятницу, 6 марта, на своём льду обыграла уральский «Автомобилист» в овертайме со счетом 4:3. Три шайбы гостям забросил на 8-й, 12-й и 46-й минутах Пуустинен.
Экономика
Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Транспорт
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Происшествия
В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
По данным СМИ, накануне, 6 марта, в одной из квартир на западе Москвы были найдены два тела: украинского и российского шахматиста, гроссмейстера Станислава Богдановича и украинской шахматистки Александры Вернигоры.
Игры
Стали известны системные требования Doom Eternal
7 марта системные требования DOOM Eternal были удалены со страницы проекта в Steam без объяснения причин.
Шоу-бизнес