Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, с инициативой введения которой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, может появиться в России уже в первой половине 2021 года.

с чего всё началось

Планируется, что в 2021 году россияне начнут платить по единому тарифу за электроэнергию. В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию

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