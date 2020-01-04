Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Минюст запланировал скорректировать брачный возраст в России

Известиявчера в 10:09

В Родительском комитете не хотят снижать возраст вступления в брак

News.ruвчера в 15:39

В России планируют скорректировать брачный возраст

ТАССвчера в 10:34

В Родительском комитете оценили идею скорректировать брачный возраст

RT на русскомвчера в 12:17

Гурцкая оценила инициативу скорректировать брачный возраст

РИА Новости01:27

В России могут изменить брачный возраст

Life.ruвчера в 08:52

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Российская газетавчера в 07:29
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Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 23:54
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Газета.Ru вчера в 18:24
Армия и оружие

Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео

Avia.pro 03 января в 17:38
Общество

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье

Известия вчера в 23:32
Политика

Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
РИА Новости вчера в 22:08
Армия и оружие

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Известия 00:47
Энергетика

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Газета.Ru 00:58
Энергетика

Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Lenta.ru вчера в 11:04
Фигурное катание

Загитова выступит в шоу во Владимирской области

Sports.ru вчера в 11:29
Футбол

Капелло о Роналду: «Реал» потерял лидера. У Бэйла большой потенциал, но футбол не так важен для него»

«Реалу» пришлось несладко после его ухода, и хотя Бензема занял его место, команда потеряла лидера как в психологическом, так и в техническом смысле.
Sports.ru вчера в 16:45
Хоккей

Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ

Газета.Ru вчера в 15:40
Происшествия

Пожар на складе в Мытищах ликвидирован

Крупное возгорание, возникшее в ночь на воскресенье в подмосковных Мытищах на складе пластиковых изделий и оборудования для изготовления бассейнов, полностью ликвидировано.
Вести.Ru вчера в 22:50
Хоккей

Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ

Известия вчера в 18:53
Армия и оружие

В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС

В 2020 году в российскую армию поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолеты оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру 00:42
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало о будущем.
Lenta.ru 03 января в 09:08
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Lenta.ru вчера в 20:13
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Lenta.ru вчера в 08:56
Общество

Солнце максимально сближается с Землей

РИА Новости вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 03 января в 20:52
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
РБК вчера в 22:48
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона

Япония намерена усилить контроль на границах страны и ужесточить требования по прохождению иммиграционных процедур после побега бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщила министр юстиции Японии Масако Мори.
Коммерсантъ 00:28
Игры

Издатель Rune II смог вернуть исходники игры

CyberSport.ru вчера в 05:47
Автоспорт

В Саудовской Аравии стартует первый в истории азиатский «Дакар»

После 11 лет соревнований в Южной Америке гонщикам предстоит преодолеть 8 тысяч километров по песчаным дюнам Саудовской Аравии.
НТВ вчера в 01:55
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера

Lenta.ru вчера в 10:30
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