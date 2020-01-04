Общество
RT на русскомВ России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
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Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Армия и оружие
Иранские военные корабли устроили погоню за американским авианосцем в Персидском заливе. Видео
Общество
Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища
Происшествия
Четырехлетняя девочка разбилась на тюбинге в Приморье
Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Армия и оружие
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Энергетика
Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
Ранее в «Белнефтехиме» сообщали, что Минск договорился с Москвой о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России.
Фигурное катание
Загитова выступит в шоу во Владимирской области
Футбол
Капелло о Роналду: «Реал» потерял лидера. У Бэйла большой потенциал, но футбол не так важен для него»
«Реалу» пришлось несладко после его ухода, и хотя Бензема занял его место, команда потеряла лидера как в психологическом, так и в техническом смысле.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Происшествия
Пожар на складе в Мытищах ликвидирован
Крупное возгорание, возникшее в ночь на воскресенье в подмосковных Мытищах на складе пластиковых изделий и оборудования для изготовления бассейнов, полностью ликвидировано.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Армия и оружие
В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС
В 2020 году в российскую армию поступят шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС, самолеты оборудованы новыми комплексами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало о будущем.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы
Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Общество
Солнце максимально сближается с Землей
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Происшествия
В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо
Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона
Япония намерена усилить контроль на границах страны и ужесточить требования по прохождению иммиграционных процедур после побега бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщила министр юстиции Японии Масако Мори.
Игры
Издатель Rune II смог вернуть исходники игры
Автоспорт
В Саудовской Аравии стартует первый в истории азиатский «Дакар»
После 11 лет соревнований в Южной Америке гонщикам предстоит преодолеть 8 тысяч километров по песчаным дюнам Саудовской Аравии.
Автоспорт