Экономика
URA.RuВ России хотят снизить прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газетавчера в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
Народные новости03:17
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