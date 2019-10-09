Экономика

URA.RuURA.RuВ России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
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с чего всё началось

Прожиточный минимум предложили снизить

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.
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Прожиточный минимум в России могут снизить

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Экономика

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Здоровье

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Политика

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Россия и Египет обсудили в Каире вопрос чартерных перелетов

Вопрос возобновления чартерного авиасообщения между Россией и Египтом обсуждали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
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Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
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Футбол

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Футбол

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не одобрил трансфер Эриксена минувшим летом.
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Федоров с 1996 по 2000 год работал в администрации президента (АП) начальником управления по координации деятельности полномочных представителей, а затем, до 2011 года, занимал пост первого заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе.
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Вечерний курьер вчера в 06:36
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
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Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17

Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК 08 октября в 17:02
Шоу-бизнес

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Общество

В России захотели штрафовать родителей курящих школьников

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ПолитРоссия 05:26
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Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

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