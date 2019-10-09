Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.

с чего всё началось

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.

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