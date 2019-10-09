Экономика
URA.RuВ России хотят снизить прожиточный минимум
Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, для пенсионеров — 9 090 рублей, пишет «Российская газета». Таким образом, в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором квартале.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газетавчера в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
Народные новости03:17
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Турция начала военную операцию в Сирии
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Добавим, что Гран-при Японии пройдет с 11 по 13 октября.
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Директор астраханского спецучилища сдавал «в аренду» подростков
В Астрахани директор спецучилища для несовершеннолетних правонарушителей сдавал воспитанников «в аренду» на стройку, передает «Интерфакс».
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Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
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Сергей Жигунов дал небольшое интервью прессе. Артист рассказал, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится дома.
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Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
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В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни
Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
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Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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REGNUM вчера в 17:37
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В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
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Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»
В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
РИА Новости 06:11
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На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
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