Экономика

URA.RuURA.RuВ России хотят снизить прожиточный минимум

Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, для пенсионеров — 9 090 рублей, пишет «Российская газета». Таким образом, в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором квартале.
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с чего всё началось

Прожиточный минимум предложили снизить

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.
Российская газетавчера в 16:50

Подробнее о событии

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

ФедералПресс01:11

Минтруд объяснил решение снизить прожиточный минимум в России

ФАН03:29

Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года

Народные новости03:17

Прожиточный минимум в России могут снизить

News.ru04:01

В России хотят снизить прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 22:30

Прожиточный минимум предложили снизить

Российская газетавчера в 16:50

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в III квартале

Rambler News Serviceвчера в 10:25
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Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что около участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между украинскими военными из-за нежелания некоторых из них выполнять приказ.
RT на русском 05:56
Происшествия

Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге

Газета.Ru 03:23
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество

В Ярославле убрали появившуюся в «Вечернем Урганте» детскую горку

В Юбилейном парке Ярославля демонтировали установленную с нарушениями детскую горку, сообщается на сайте мэрии города.
РБК 06:03
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Здоровье

Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:01
Экономика

Глава ПФР дал прогноз об увеличении страховой пенсии в 2020 году

Дроздов уточнил, что законом предусмотрена индексация пенсий на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году и 5,9% — в 2022 году.
REGNUM 03:21
Политика

Зеленский заявил, что против введения военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против введения на Украине военного положения и вообще против попыток решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем.
ТАСС 06:04
Политика

Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

Ведомости вчера в 19:16
Автоспорт

Тайфун может помешать проведению Гран-при Японии

Добавим, что Гран-при Японии пройдет с 11 по 13 октября.
Sportbox.RU 07 октября в 16:36
Происшествия

Директор астраханского спецучилища сдавал «в аренду» подростков

В Астрахани директор спецучилища для несовершеннолетних правонарушителей сдавал воспитанников «в аренду» на стройку, передает «Интерфакс».
Вечерняя Казань 05:59
Политика

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

РБК вчера в 14:11
Политика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов: Анастасия Заворотнюк находится дома

Сергей Жигунов дал небольшое интервью прессе. Артист рассказал, что Анастасия Заворотнюк сейчас находится дома.
Территория новостей 04:56
Политика

Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17

Депутаты парламента Нидерландов проголосовали за требование к правительству страны расследовать действия Украины в связи с крушением в 2014 году малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
РБК 08 октября в 17:02
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Политика

Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Политика

В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни

Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
Известия 03:39
Экономика

Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Экономика

ФРС США снова начнет скупать активы

Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ведомости вчера в 06:22
Здоровье

Жителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Космос

Названа цена страхования пуска ракеты «Ангара»

В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 млн долларов США.
РИА Новости 06:11
Политика

Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Армия и оружие

Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии

Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес

На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов

WomanHit.ru 03:07
Игры

Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare

Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

РИА Новости 01:59
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