Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.

с чего всё началось

Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, для пенсионеров — 9 090 рублей, пишет «Российская газета». Таким образом, в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5% ниже, чем во втором квартале.

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