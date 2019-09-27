Общество
РИА НовостиВ России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия". Как уточняется в статье, в нее попадут паспортные данные, СНИЛС, ИНН. Планируется, что она начнет функционировать весной следующего года.
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с чего всё началось
Должников по ЖКХ станет проще привлечь к ответственности. В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, сообщили «Известиям» в ведомстве.Известиявчера в 17:01
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Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Киргизская сторона обратила внимание российских коллег на то, что во время этой передачи ее ведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Кыргызской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов.
ТАСС 02:09
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Политика
Элла Памфилова планирует реформировать систему выборов
В пятницу, 27 сентября, стало известно, что председатель ЦИК Элла Памфилова планирует приступить к реформированию системы выборов в России.
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Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
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Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
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Шоу-бизнес
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Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Политика
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Накануне.Ru 05:29
Наука
Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях
Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 18:10
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах профилактики бешенства
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт ведомства.
Газета.Ru 00:24
Армия и оружие
Американский новейший вертолёт HH-60W для ССО пошёл в серию
Перспективный вертолет HH-60W, разработанный компанией Lockheed Martin для проведения боевых спасательных операций силами ССО на территории, контролируемой противником, пошел в серию.
Военное обозрение 05:41
Общество
МЧС прокомментировало запрет курения на балконах
В МЧС России прокомментировали запрет курения на балконах жилых домов.
Вечерняя Москва 03:04
Экономика
Суд признал Международный банк Санкт-Петербурга банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Банка России признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП), лишившийся лицензии в октябре 2018 года.
РИА Новости 02:24
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Политика
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iReactor вчера в 20:18
Политика
В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
RT на русском 05:39
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия вчера в 17:39
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Армия и оружие
В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
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Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
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Головин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru 24 сентября в 16:59
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
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Путешествия
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Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября.
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Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие
Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57
Телеканал "Звезда" публикует кадры первого полета истребителя Су-57 и ударного БПЛА "Охотник" Новейший военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57.
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