Общество
РИА НовостиВ России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия". Как уточняется в статье, в нее попадут паспортные данные, СНИЛС, ИНН. Планируется, что она начнет функционировать весной следующего года.
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с чего всё началось
Должников по ЖКХ станет проще привлечь к ответственности. В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, сообщили «Известиям» в ведомстве.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ вчера в 04:04
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Происшествия
Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте
REGNUM вчера в 15:26
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Гаджеты
Первым iPhone 11-ой серии купил житель новосибирского Академгородка
Согласно статистике, первые новосибирские покупатели iPhone 11-й серии продемонстрировали верность популярным трендам.
Новосибирские новости 25 сентября в 01:09
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Футбол
«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
Бомбардир.ру вчера в 09:12
Происшествия
Алтайского маньяка задержали на Кипре
Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.
ТАСС 02:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов
Как рассказал ее бывший муж Дмитрий Стрюков, артистку арестовывали за подделку документов при сделках с недвижимостью.
Московский Комсомолец 02:17
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ вчера в 02:07
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru вчера в 10:23
Кино
Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»
Российский актер Федор Добронравов рассказал о съемках украинского сериала «Сваты».
Рамблер 25 сентября в 03:58
Авто
Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Происшествия
На Волге загорелся груженный железом сухогруз
Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Здоровье
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Вести Подмосковья 00:38