Должников по ЖКХ станет проще привлечь к ответственности. В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, сообщили «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия". Как уточняется в статье, в нее попадут паспортные данные, СНИЛС, ИНН. Планируется, что она начнет функционировать весной следующего года.

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