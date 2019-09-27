Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия". Как уточняется в статье, в нее попадут паспортные данные, СНИЛС, ИНН. Планируется, что она начнет функционировать весной следующего года.
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с чего всё началось

Абонентская расплата: данные плательщиков ЖКУ соберут в единую базу

Должников по ЖКХ станет проще привлечь к ответственности. В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Известиявчера в 17:01

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В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ

РИА Новости02:51

«Известия»: Минстрой обсуждает создание единой базы данных лиц, оплачивающих ЖКУ

ТАССвчера в 21:15

Единая база данных плательщиков ЖКУ может появиться в России к апрелю 2020 года - газета

Интерфакс01:53

Минстрой предложил создать базу плательщиков для отлова должников по ЖКХ

РБК02:41

Единая база данных плательщиков ЖКУ может появиться в России

РЕН ТВвчера в 19:54

Личные данные россиян передадут коммунальщикам

URA.Ruвчера в 18:01

В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ

Известиявчера в 18:40
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Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ вчера в 04:04
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Ибрагимович запустил новый челлендж и бросил вызов Хабибу

Газета.Ru 03:41
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Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 25 сентября в 19:32
Экономика

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"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Происшествия

Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте

REGNUM вчера в 15:26
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

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Газета.Ru вчера в 04:27
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Первым iPhone 11-ой серии купил житель новосибирского Академгородка

Согласно статистике, первые новосибирские покупатели iPhone 11-й серии продемонстрировали верность популярным трендам.
Новосибирские новости 25 сентября в 01:09
Авто

Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник

На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Политика

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru вчера в 22:11
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Футбол

«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро

Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
Бомбардир.ру вчера в 09:12
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Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Политика

Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова

"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.
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Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

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Политика

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ТАСС вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов

Как рассказал ее бывший муж Дмитрий Стрюков, артистку арестовывали за подделку документов при сделках с недвижимостью.
Московский Комсомолец 02:17
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Экономика

Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году

В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Деловое.ТВ вчера в 02:07
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Политика

Пресс-секретарь Зеленского оттолкнула от него журналиста

Газета.Ru 03:43
Политика

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BFM.ru вчера в 10:23
Кино

Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»

Российский актер Федор Добронравов рассказал о съемках украинского сериала «Сваты».
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Авто

Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России

В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Происшествия

На Волге загорелся груженный железом сухогруз

Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
Политика

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Здоровье

В столичных больницах пройдут дни открытых дверей

Вести Подмосковья 00:38
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