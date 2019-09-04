Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.

с чего всё началось

Рекламодатели страдают из-за того, что в интернете им приходится иметь дело с разрозненными данными. И это непроверяемые, толком не аудируемые данные. Рекламодателям приходится верить на слово онлайн-площадкам, что они на самом деле открутили те самые купленные сотни тысяч показов баннера.

Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.

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