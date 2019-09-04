Технологии

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ России планируют создать систему учета интернет-пользователей

Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.
Читать в источнике
Комментировать186
Александр Жаров
Рекламодатели страдают из-за того, что в интернете им приходится иметь дело с разрозненными данными. И это непроверяемые, толком не аудируемые данные. Рекламодателям приходится верить на слово онлайн-площадкам, что они на самом деле открутили те самые купленные сотни тысяч показов баннера.
— Александр Жаров, российский политикРусский дедлайн 08:57
с чего всё началось

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомостивчера в 17:40

Подробнее о событии

Государство хочет знать, что граждане смотрят в Сети. Чиновники хотят создать специальную систему учета

Фонтанка.Ру00:08

«Ведомости»: в России могут создать государственную систему учета интернет-пользователей

Коммерсантъвчера в 23:13

СМИ узнали об идее властей создать систему учета интернет-пользователей

РБКвчера в 23:45

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Ведомостивчера в 17:40

«Ведомости» узнали об идеи властей создать систему учета интернет-пользователей

Дождь01:07

СМИ: власти России захотели создать систему учета интернет-пользователей

Московский Комсомолец02:34

Российские власти планируют создать систему учета просмотров в интернете

Эхо Москвы03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

Ведомости 08:22
Политика

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
Вести.Ru 07:59
Кино

Андрей Звягинцев запланировал съёмки нового фильма на 2020 год

Говорит Москва 05:35
Единоборства

Путин с лидерами Индии, Японии и Монголии посетил турнир по дзюдо

РЕН ТВ 07:52
Футбол

Глушаков попросил прощения за свои ошибки

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков, ныне играющий в Чечне за "Ахмат", опубликовал в социальной сети пост, в котором просит прощения за грязь, окружавшую его на протяжении последних полутора лет.
Газета.Ru 07:27
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Политика

Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Политика

Украинский суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, которого называют подозреваемым в деле о крушении «Боинга»

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к крушению малазийского "Боинга" в июле 2014-го года.
Эхо Москвы 09:00
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Здоровье

Объявлен сбор средств для челябинки, родившей ребенка в Турции

Polit74.ru 00:55
Политика

Путин заявил о праве молодёжи на протесты

Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
RT на русском 06:09
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.
ТАСС вчера в 16:29
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Киберспорт

Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere

Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Технологии

Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников

Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:40
Политика

«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 02 сентября в 18:04
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Авто

Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены

РИА Новости 03:35
Происшествия

В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика

Киев предлагает вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев предложил вернуть Россию к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Свободная Пресса вчера в 14:27
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Культура

AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Армия и оружие

Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл жестоко обошлись с королевой

Принц Гарри и Меган Маркл нанесли королеве Елизавете II оскорбление, отказавшись приехать в шотландский замок Балморал под надуманным предлогом.
ТВ Центр 03:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное