Технологии
ГЛАС.RUВ России планируют создать систему учета интернет-пользователей
Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.
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Рекламодатели страдают из-за того, что в интернете им приходится иметь дело с разрозненными данными. И это непроверяемые, толком не аудируемые данные. Рекламодателям приходится верить на слово онлайн-площадкам, что они на самом деле открутили те самые купленные сотни тысяч показов баннера.
— Александр Жаров, российский политикРусский дедлайн 08:57
с чего всё началось
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.Ведомостивчера в 17:40
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«Ведомости»: в России могут создать государственную систему учета интернет-пользователей
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