Общество

Мир новостейМир новостейВ России хотят создать лоукостер для полётов на Дальний Восток

Абрамов отметил, что реализация этой инициативы даст толчок развитию транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО). Кроме того, у жителей региона появится возможность чаще летать по стране.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Дальний восторг: в России предложили создать лоукостер для полетов в ДФО

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

Известиявчера в 17:37

В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

РИА Новостивчера в 21:24

В России хотят создать конкурента для авиакомпании «Победа»

URA.Ruвчера в 18:16

В России может появиться лоукостер для полётов на Дальний Восток

Life.ruвчера в 18:51

Дальний Восток станет ближе: сенатор предложил создать новый лоукостер

РЕН ТВвчера в 16:16

Лоукостер для Дальнего Востока. Идею назвали убыточной и невозможной

Телеканал 360°06:48

В России предложили создать госкомпанию для полетов на Дальний Восток

REGNUMвчера в 22:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:11, Вашингтон
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Политика

Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Lenta.ru 08:51
Кино

Мединский не знает, будут ли «разводить» фильмы в новогодние праздники

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у ведомства есть полномочия "развести" в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов, но он "не в курсе", будет ли это делаться в этом году.
РИА Новости 08:44
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Рейнджерс» Панарина

Discover24 03:17
Происшествия

На Украине задержали россиянина из ИГ

По информации правоохранительных органов, задержанный является членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) и даже руководителем одной из ее групп.
Lenta.ru 08:33
Политика

Подорожание медсправок откладывается

Минздрав отложил новые правила проверки водителей после критики Владимира Путина Минздрав отложил на неопределенный период новые правила получения водительских медсправок после резкой критики президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 08:11
Космос

«Роскосмос» запатентовал двигатель для космического самолета

Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного летать с гиперзвуковой скоростью и запускать ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Коммерсантъ 18 ноября в 00:52
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:15
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:22
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Следует заметить, что ранее ЦАХАЛ предпочитал наносить ответные удары по иранским объектам в Сирии в светлое время суток.
Независимая газета вчера в 12:56
Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

Интерфакс-Спорт 04:56
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили 18 ноября в 09:28
Происшествия

В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента

Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ).
РБК 08:48
Гаджеты

Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ

Xiaomi представила новый вариант Redmi Note 8 Pro c 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ – больше нововведений не наблюдается.
MobiDevices 03:40
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

ТАСС 08:11
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Наука

В США обнаружили новый вид акулы возрастом 91 миллион лет

Учеными-палеонтологами открыт новый вид неизвестной ранее гигантской акулы возрастом около 91 миллиона лет.
Ugpressa.ru 19 ноября в 14:11
Происшествия

На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
RT на русском 08:48
Армия и оружие

Новую российскую систему противодействия дронам представили в ОАЭ

Новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика" был представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019.
Российская газета 08:38
Технологии

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Ридус вчера в 18:22
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 04:25
Технологии

Российские спутники избавятся от зарубежных СВЧ-переключателей

В России будет организовано первое отечественное производство сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей для космических аппаратов, о чём сообщает государственная корпорация Ростех.
3DNews 07:29
Здоровье

Определена и названа группа крови, неуязвимая перед раком

Медицинскими специалистами из Швеции после проведенного исследования определена группа крови, люди с которой наименее подвержены образованию онкологии в организме.
Ugpressa.ru вчера в 00:14
Происшествия

Химический запах из Купчино донесся до Невского района

Химический запах в Петербурге распространился за пределами Купчино. Жалобы начали приходить от жителей Невского района.
Gazeta.SPb 08:11
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса вчера в 09:50
Экономика

ФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Основной вклад в рост налоговых поступлений вносят ненефтегазовые доходы, объем которых в консолидированном бюджете вырос на 12,4%, а в федеральном - на 18%.
Российская газета 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное