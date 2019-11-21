В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею сенаторов в целом поддержали.

с чего всё началось

Абрамов отметил, что реализация этой инициативы даст толчок развитию транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа (ДФО). Кроме того, у жителей региона появится возможность чаще летать по стране.

В России хотят создать лоукостер для полётов на Дальний Восток

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