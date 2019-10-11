Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на URA.ru. С данным предложением выступил Минтруд, который подготовит приказ о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.

Происшествия В Москве вооруженные люди на трех машинах похитили сумку с деньгами Разбой со стрельбой произошел в Москве на Ленинском проспекте; злоумышленники на трех автомобилях перекрыли дорогу мужчине на иномарке, несколько раз выстрелили в воздух и отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

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Политика Минобороны предложило отмечать День Русской Америки Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.

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