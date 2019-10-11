Экономика

Primpress.ruPrimpress.ruВ России хотят уменьшить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на URA.ru. С данным предложением выступил Минтруд, который подготовит приказ о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
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Чиновники провели черту бедности за гранью здравого смысла

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Усолье.Инфо10 октября в 21:00
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия

В Москве вооруженные люди на трех машинах похитили сумку с деньгами

Разбой со стрельбой произошел в Москве на Ленинском проспекте; злоумышленники на трех автомобилях перекрыли дорогу мужчине на иномарке, несколько раз выстрелили в воздух и отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
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Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Общество

Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением

Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Lenta.ru 09:27
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
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Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
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ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
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Минобороны предложило отмечать День Русской Америки

Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
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Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии

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Армия и оружие

Курдская администрация заявила о соглашении с Сирийской Армией

Курдская автономная администрация и сирийская армия договорились о размещении сирийских войск только вдоль границы с Турцией, заявил сопредседатель Исполнительного совета автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии Абед Хамад аль-Мехбаш, 14 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 11:50
Армия и оружие

Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
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Происшествия

Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге

Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
Вести.Ru 11:40
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Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона

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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

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Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

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Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
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Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
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Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

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Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
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Реквизит Филиппа Киркорова застрял на переправе в Коми

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Украинские националисты вышли на марш в Киеве

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Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
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