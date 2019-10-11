Экономика
Primpress.ruВ России хотят уменьшить прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на URA.ru. С данным предложением выступил Минтруд, который подготовит приказ о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
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Минтруд по осени снижает: прожиточный минимум уменьшат, ведь люди «стригут капусту» и «купаются в картошке»
Накануне.Ru11 октября в 07:18
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Происшествия
В Москве вооруженные люди на трех машинах похитили сумку с деньгами
Разбой со стрельбой произошел в Москве на Ленинском проспекте; злоумышленники на трех автомобилях перекрыли дорогу мужчине на иномарке, несколько раз выстрелили в воздух и отобрали сумку с деньгами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
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Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
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Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию.
Армия и оружие
Курдская администрация заявила о соглашении с Сирийской Армией
Курдская автономная администрация и сирийская армия договорились о размещении сирийских войск только вдоль границы с Турцией, заявил сопредседатель Исполнительного совета автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии Абед Хамад аль-Мехбаш, 14 октября сообщает РИА Новости.
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Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
Происшествия
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге
Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".
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Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
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Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
Общество
Реквизит Филиппа Киркорова застрял на переправе в Коми
Гастроли Филиппа Киркорова в Коми оказались под угрозой срыва — грузовики с реквизитом завязли в песке у речной переправы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.