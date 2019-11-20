Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк.
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с чего всё началось

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.
РБКвчера в 22:02

Подробнее о событии

РБК: ЦБ вновь хочет уравнять комиссию за межбанковские и внутрибанковские переводы

ТАСС01:19

В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

RT на русском05:23

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

РИА Новости03:17

ЦБ вновь обсудит вопрос о выравнивании комиссии за карточные переводы

Коммерсантъ03:10

В России задумали сделать единой стоимость переводов с карт

Lenta.ru02:05

Изменение комиссии за переводы с карт напугало финансистов

Московский Комсомолец11:32

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:54
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Транспорт

Первых пассажиров МЦД без валидации карты «Тройка» штрафовать не будут

Ранее сообщалось, что пассажирам необходимо будет перепрограммировать в кассах или автоматах по продаже билетов карту "Тройка" для возможности оплаты проезда на Московских центральных диаметрах и бесплатной пересадки на них с метро и МЦК.
ТАСС 04:18
Интернет

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
РБК 14:20
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Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
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Артистка София Ротару выступит сразу на нескольких фестивалях, а также на корпоративных новогодних вечерах в России.
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Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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Переданные Россией корабли вернулись на Украину

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С 22 ноября в России подорожают справки на «права»

В пятницу, 22 ноября, в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители.
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В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
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Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»

В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
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Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
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45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах

Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
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В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
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Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
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Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
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Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона

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Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

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Сборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail

Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
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Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
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Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

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Политика

Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле

21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.
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