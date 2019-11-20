Экономика
РИА НовостиВ России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк.
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с чего всё началось
Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.РБКвчера в 22:02
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Транспорт
Первых пассажиров МЦД без валидации карты «Тройка» штрафовать не будут
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Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
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Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
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Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
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Общество
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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
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В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Фигурное катание
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Чемпионка России-2019, победительница этапа Гран-при в Москве Александра Трусова опубликовала в своем Instagram новые фотографии.
Армия и оружие
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе
Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
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45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах
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Армия и оружие
Российскую ЗРС С-400 раскритиковали в Польше
В Польше раскритиковали российский зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-400.
Общество
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Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
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Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
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Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» в среду, 20 ноября, рассказал, какие отношения у него с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Пока «Реал» сражался в полуфинале предсезонного турнира с «Тоттенхэмом», валлиец наслаждался игрой в гольф в городе Боадилья-дель-Монте.
Футбол
Сборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail
Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
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По его данным, если решение о закрытии будет принято, объемы отделения планируют передать в ГКБ №8, «где годами не было ремонта», а всех врачей и медперсонал «отправят в свободное плавание».
Авто
Aston Martin представил свой первый кроссовер Aston Martin DBX
Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Футбол
«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ
«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Политика
Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле
21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.