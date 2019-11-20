Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк.
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с чего всё началось

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.
РБКвчера в 22:02

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В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

RT на русском05:23

РБК: ЦБ вновь хочет уравнять комиссию за межбанковские и внутрибанковские переводы

ТАСС01:19

ЦБ вновь обсудит вопрос о выравнивании комиссии за карточные переводы

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Lenta.ru02:05

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

РИА Новости03:17

Центробанк намерен уравнять комиссии за переводы с карты

News.ru00:00

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РБКвчера в 23:54
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