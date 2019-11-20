Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк.
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с чего всё началось

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
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РИА Новости вчера в 18:38
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

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В России усложнят правила прохождения водительских медкомиссий и получения медицинских справок владельцами автомобилей.
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