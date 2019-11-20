Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.
РБКвчера в 22:02

Подробнее о событии

В России задумали сделать единой стоимость переводов с карт

Lenta.ru02:05

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

РИА Новости03:17

ЦБ вновь обсудит вопрос о выравнивании комиссии за карточные переводы

Коммерсантъ03:10

В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

RT на русском05:23

РБК: ЦБ вновь хочет уравнять комиссию за межбанковские и внутрибанковские переводы

ТАСС01:19

Центробанк намерен уравнять комиссии за переводы с карты

News.ru00:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Происшествия

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку рентген

Газета.Ru 06:23
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 07:21
Транспорт

Названа дата начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев озвучил дату начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту.
ТК Звезда 09:47
Общество

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

Глава государства назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».
РБК 06:10
Армия и оружие

Российские комплексы «Панцирь» защитили авиасалон в Дубае

Военное дело 09:25
Общество

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
RT на русском 09:48
Политика

Столтенберг пообещал не допустить «крымский сценарий» в НАТО

"Крымский сценарий" не повторится ни в одной стране – члене НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Труд 05:48
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Наука

Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае

В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители подвида древних людей - денисовцы - под влиянием человека разумного (homo sapiens).
Большая Азия 06:15
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
РБК 05:29
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Авто

Audi представила электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
Автоновости дня вчера в 22:38
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Авто

Новый седан Nissan Sentra похвастался мотором и подвеской

В 2001-м ниссановцы выкатывают спортивную модификацию — Nissan Sentra SE-R Spec V, чей двигатель развивает 175 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7 с. Шестое поколение Сентры (B16) мир видит в 2006 году.
Драйв 09:16
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
REGNUM вчера в 22:18
Космос

На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар

Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Южный Федеральный вчера в 09:43
Политика

Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Интерфакс 08:02
Музыка

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Известная советская телеведущая Ангелина Вовк была настолько возмущена тем, что украинская певица София Ротару решилась на гастроли в России, что назвала ее человеком без совести.
Millionaire.ru 03:55
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 18 ноября в 15:09
Футбол

В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро

В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Евро-футбол.ру 08:35
Спорт

Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Чемпионат 03:05
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Игры

PlayStation 5 представят 20 ноября

MobiDevices 07:42
Политика

Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН

Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
ФАН 07:30
Происшествия

Пилот по ошибке объявил посадку в Москве вместо Киева

Известия 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное