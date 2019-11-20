Экономика
РИА НовостиВ России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк.
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с чего всё началось
Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.РБКвчера в 22:02
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