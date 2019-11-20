Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк.
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с чего всё началось

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.
РБКвчера в 22:02

Подробнее о событии

Изменение комиссии за переводы с карт напугало финансистов

Московский Комсомолец11:32

ЦБ вновь обсудит вопрос о выравнивании комиссии за карточные переводы

Коммерсантъ03:10

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

РИА Новости03:17

В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

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В России задумали сделать единой стоимость переводов с карт

Lenta.ru02:05

РБК: ЦБ вновь хочет уравнять комиссию за межбанковские и внутрибанковские переводы

ТАСС01:19

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:54
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Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

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Происшествия

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Политика

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Общество

МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей

Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
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Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 07:37
Экономика

Молдавия попросила у России кредит на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит на реализацию инфраструктурных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости 10:34
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Общество

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Вести.Ru 02:24
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
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Общество

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Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».
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Здоровье

Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление

Как объяснила Иванова, понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует: на человека действует резкая смена давления, особенно если есть патологии сосудов.
РИА Новости вчера в 01:17
Политика

В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Речь идет о видео, опубликованном в YouTube 17 ноября. На распространенных кадрах зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде.
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Игры

Detroit: Become Human выйдет на ПК в декабре

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Авто

Власти Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок

Калифорнийские власти перестанут закупать для собственных нужд автомобили General Motors, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и других марок.
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Диетолог предупредила об опасности интервального голодания

Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, заявила Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
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Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
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Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

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Технологии

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Политика

Путин рассказал о своих отношениях с Зеленским

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Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

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В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия 12:26
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

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Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
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