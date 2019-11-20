Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».

с чего всё началось

Если предложение согласуют, размер комиссии будет устанавливаться банком и будет единым для разных видов переводов. Авторы инициативы считают, что это повысит конкуренцию между кредитными организации за клиентов.

Банк России может уравнять комиссии за карточные переводы

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