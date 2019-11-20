Экономика
REGNUMБанк России может уравнять комиссии за карточные переводы
Если предложение согласуют, размер комиссии будет устанавливаться банком и будет единым для разных видов переводов. Авторы инициативы считают, что это повысит конкуренцию между кредитными организации за клиентов.
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с чего всё началось
Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».РБКвчера в 22:02
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Политика
В Госдуме не увидели оснований для передачи Эстонии российских земель
Оснований для передачи Эстонии российских территорий не существует, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Экономика
Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Реальные доходы растут На самом деле низкая инфляция "дает больше реальных доходов не только населению, но и предприятиям", возразил Силуанов.
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Политика
На Украине признали законной высылку Саакашвили
Верховный суд Украины признал законным выдворение лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили с украинской территории в Польшу в феврале 2018 года.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Космос
«Нас спасут только орбитальные кольца»: Куда человечество переселится, когда окончательно угробит Землю
Во многих фантастических книгах и фильмах проскальзывают мечты человечества о жизни вне Земли.
Технологии
Бывший руководитель BioWare рассказал о сложностях работы с Frostbite
Бывший генеральный менеджер BioWare Аарин Флинн (Aaryn Flynn) на конференции Reboot Develop Red 2019 в Канаде рассказал о сложностях работы с движком Frostbite, который использовался в играх студии, начиная с Dragon Age: Inquisition.
Происшествия
Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске
Происшествия
Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме
Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Недвижимость
Росреестр сообщил о резком росте числа ипотечных сделок в Москве
В октябре 2019 года в Москве было зарегистрировано более 8 тыс. ипотечных договоров, что на 21% превышает показатель сентября (6,6 тыс.).
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Космос
НАСА 13 лет отправляет астронавтов на «Союзах» из-за отсутствия своих кораблей
Фото: courier-media_com Главный инспектор НАСА Пол Мартин признался в отчёте, что США заплатили России почти 4 млрд долларов за последние 13 лет за полёты американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает агентство Интерфакс.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Происшествия
В Ростове силовик взял в заложники свою жену
Сотрудник правоохранительных органов в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области.
Экономика
Кудрин посетовал на рост доли государства в экономике РФ
Кудрин посетовал на недостаточность конкуренции, которая мотивирует экономику на развитие.
Армия и оружие
Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ
Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Происшествия
Адвокат Олега Соколова назвал его жертвой общественного самосуда
Гаджеты
Сотни миллионов пользователей Android подвергаются шпионажу
Глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон рассказал, что уязвимость системы безопасности операционной системы Android настолько высока, что позволяла злоумышленнику управлять камерой пользователя, используя необходимые приложения.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Авто
5 бюджетных пятилетних кроссоверов и внедорожников с самым большим багажником
Портал «АвтоВзгляд» отметил пять доступных вариантов пятилетних представителей SUV с самым большим багажником.
Общество
Законопроект об индивидуальных тарифах ОСАГО внесен в Госдуму
Законопроект об изменениях подходов к тарификации ОСАГО внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.