Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк.
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с чего всё началось

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Если инициатива будет принята, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.
РБКвчера в 22:02

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В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

РИА Новости03:17

Центробанк намерен уравнять комиссии за переводы с карты

News.ru00:00

ЦБ решил уравнять комиссии за карточные переводы

Московский Комсомолец02:36

В России задумали сделать единой стоимость переводов с карт

Lenta.ru02:05

РБК: ЦБ вновь хочет уравнять комиссию за межбанковские и внутрибанковские переводы

ТАСС01:19

ЦБ вновь обсудит вопрос о выравнивании комиссии за карточные переводы

Коммерсантъ03:10

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:54
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Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
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Вооруженный пистолетом сотрудник Следственного комитета России (СКР) Сергей Ткачев, взявший в заложники собственную жену, сдался сотрудникам правоохранительных органов в Ростове-на-Дону.
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Обвиняемый в убийстве сожительницы доцент СПбГУ Олег Соколов испытывал финансовые проблемы, что и могло стать причиной конфликта с потерпевшей.
REGNUM вчера в 05:15
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru вчера в 11:10
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
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Ученые назвали главную причину возникновения рака

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Кино

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Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью

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Известия вчера в 20:21
Происшествия

Расследование смерти малыша в 40-й больнице Екатеринбурга взял на контроль глава СКР

Позже врачи инфекционного отделения пояснили, что инфекция носила молниеносный характер, в реанимацию ребенок поступил уже в крайне тяжелом состоянии.
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Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
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РИА Новости 04:21
Общество

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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

МИД РФ осудил воздушный удар Израиля по территории Сирии

Воздушные удары, нанесенные Израилем по объектам в Сирии, могут обострить обстановку в регионе.
REGNUM 04:32
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Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
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Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Армия и оружие

Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3

Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
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Выдворение Саакашвили с Украины было законным — Верховный суд

Верховный суд Украины отказал в удовлетворении жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о его реадмиссии в Польшу.
REGNUM 04:20
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