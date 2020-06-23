Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
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с чего всё началось

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля. То есть ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.
Российская газетавчера в 18:19

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Пенсии просчитали до рубля на три года вперёд: сколько дадут старикам?

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URA.Ruвчера в 21:22

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News.ruвчера в 20:37

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Российская газетавчера в 18:19
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Армия и оружие

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Экономика

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Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
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Сирийские ПВО отразили атаку в районе авиабазы Хмеймим

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