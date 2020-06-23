Экономика
РИА НовостиВ России хотят увеличить размер пенсии по старости
"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году - 17432 рублей (183,7% в ПМП), в 2022 году - 18357 рубля (186,5% к ПМП), в 2023 году - 19283 рублей (189,2% к ПМП)", - говорится в документе.
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с чего всё началось
Документ подготовлен министерством труда и социальной защиты (имеется в распоряжении "Российской газеты"). В нем, в частности, определен возможный уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат на ближайшие три года.Российская газетавчера в 18:19
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Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет
Российская газетавчера в 18:19
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Для устранения неполадок между российскими и американскими сегментами на этой неделе приостанавливали воздухообмен.
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Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
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Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
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На российском туристическом рынке первые потери от пандемии коронавируса: о прекращении работы объявил петербургский туроператор "Ника", пишет "Коммерсант".
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