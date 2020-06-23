Документ подготовлен министерством труда и социальной защиты (имеется в распоряжении "Российской газеты"). В нем, в частности, определен возможный уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат на ближайшие три года.

с чего всё началось

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году - 17432 рублей (183,7% в ПМП), в 2022 году - 18357 рубля (186,5% к ПМП), в 2023 году - 19283 рублей (189,2% к ПМП)", - говорится в документе.

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

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