Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
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с чего всё началось

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля. То есть ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.
Российская газетавчера в 18:19

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Размер пенсии по старости захотели увеличить в России

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В России могут увеличить размер пенсии по старости

РЕН ТВ02:57

Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года

News.ruвчера в 20:37

Пенсии по старости могут вырасти в России

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Минтруд определил, на сколько вырастут пенсии россиян

URA.Ruвчера в 21:22

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

РИА Новости02:42

Стало известно, на сколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Российская газетавчера в 18:19
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В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Газета.Ru 02:18
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Политика

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Политика

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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
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Авто

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Apple провела крупнейшую презентацию

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Политика

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
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Общество

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ

Роскачество обнаружило в курином филе хлороформ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Газета.Ru 03:12
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Известия вчера в 06:36
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Армия и оружие

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Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
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Политика

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
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Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
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Общество

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Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
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В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Таджикистана

В Екатеринбург прилетели 103 россиянина из Душанбе.
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Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3

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Сирийские ПВО отразили атаку в районе авиабазы Хмеймим

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Трамп обвинил Обаму в госизмене

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