Общество

Урал-пресс-информУрал-пресс-информВ России хотят увеличить срок выплаты накопительной пенсии до 22 лет

В законе закрепляется, что срок расчета выплаты накопительной части пенсии возрастает с 258 до 264 месяцев, то есть до 22 лет. На все это время будет делиться вся сумма накоплений, которую российские граждане будут получать после наступления пенсионного возраста.
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с чего всё началось

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.
Известия17 мая в 17:01

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Хитрая пенсия - «растягивают срок, чтобы платить меньше»: Любич объяснил смысл правки системы

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В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

Газета.Ruвчера в 11:28

«Известия»: размер ежемесячной накопительной пенсии может уменьшиться в РФ с 2021 года

ТАССвчера в 00:35

Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

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Минтруд рассказал об увеличении сроков выплат пенсий

Известиявчера в 06:01

Остановка блокчейна и потеря лидерства. Заменит ли биткоин пенсию

РБКвчера в 08:08

Минтруд предложил снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

Коммерсантъ17 мая в 22:06
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
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