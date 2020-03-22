Коронавирус
Neva.TodayВ России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Ежедневно прирост заболевших в России составляет от 27% до 33%. Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса. Также хотят нарастить тестирование тех, кто контактировал с заболевшими, для последующей изоляции.
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с чего всё началось
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.РИА Новости04:43
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Национальная служба новостей05:58
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