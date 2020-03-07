Общество
РИА НовостиТребования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
«В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК РФ частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте нижней палаты парламента в субботу, 7 марта.Известиявчера в 12:03
Подробнее о событии
Показать все источники
В России могут ужесточить требования для возбуждения уголовных дел за сбыт наркотиков
Коммерсантъвчера в 12:50
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Наука
«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера
Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Происшествия
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Политика
Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП
Президент России Владимир Путин указом утвердил членами Общественной палаты атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.
Гаджеты
Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победит «Манчестер Сити» в мерсисайдском дерби
Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа обнаружили коронавирус
У одного из посетителей конференции консервативных политических действий обнаружили коронавирус COVID-19, сообщает Fox News со ссылкой на Американский консервативный союз (ACU), организатора мероприятия.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Общество
Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани
Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Наука
Разработана программа, которая может составлять генетическую историю животных и растений
Чтобы создать алгоритм, который составляет по генетическим данным вероятные модели демографической истории, ученые применили особенный подход.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Происшествия
Три жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Три женщины устроили драку за упаковку туалетной бумаги в австралийском супермаркете на фоне распространения коронавируса, сообщает местный телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
Экономика
Российский рынок онлайн-кинотеатров пошел на рекорд
Политика
Россия бесплатно передала США технологию ударного вертолета
Проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH) включает ряд технологий, которые американцы получили бескорыстно от специалистов российского конструкторского бюро «Камов», пишет The Aviationist.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят очень сложно, но дают результат.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Общество
Названы самые распространённые профессии среди женщин в России
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.